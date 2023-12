Presidente da República nega favorecimento e envia informações à PGR

O Presidente da República nega o favorecimento e adianta que enviou para a PGR as informações entretanto apuradas por Belém. De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o seu chefe da Casa Civil reportou ao chefe de gabinete do primeiro-ministro o caso das gémeas que sofrem de uma doença rara. Como é viver de perto a guerra Israel-Hamas? A jornalista Catarina Santos da Renascença explica. Patriarca de Lisboa abençoa imagem de Santa Bárbara no túnel anti-cheias. Albânia.

Oposição provoca incêndio no parlamento durante protesto. "Vamos sobreviver?" Caos em hospital de Gaza invadido por militares de Israel. "Um primeiro-ministro não tem amigos". Veja o resumo do discurso de Costa. "Violar a lei? Nunca





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Marcelo convoca PGR a Belém: foi ele quem decidiuDebate sobre a autoria da ideia de chamar a Belém a procuradora-geral da República, Lucília Gago, naquela fatídica manhã de 7 de novembro

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal questiona António Costa sobre reunião entre PGR e PresidenteA Iniciativa Liberal vai enviar perguntas ao primeiro-ministro António Costa sobre a reunião entre a procuradora-geral da República e o Presidente Marcelo. A dúvida é se a sugestão partiu de Costa e qual era o propósito.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Humorista Herman José condecorado pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o humorista Herman José, pelos 50 anos de carreira, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente da República apela a um maior crescimento da economia portuguesaO Presidente da República considerou este sábado, 2 de dezembro, que a economia portuguesa tem de crescer mais para ser possível diminuir o número de pessoas em situação ou risco de pobreza e apelou também a uma melhor distribuição da riqueza.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Herman José condecorado pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o humorista Herman José, pelos 50 anos de carreira, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, informou hoje a Presidência da República, na página oficial

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Presidente da República promulga atualização salarial dos trabalhadores da administração públicaO Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo que estabelece a atualização salarial dos trabalhadores da administração pública para o próximo ano, de um mínimo de cerca de 52 euros ou de 3%

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »