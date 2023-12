Eleições legislativas em Portugal: politólogos afastam cenário de ingovernabilidade

As sondagens que colocam PS e PSD muito próximos nas intenções de voto, e muito distantes de conseguirem ver a maioria absoluta ao fundo do Excel, conferem elevado grau de imprevisibilidade às legislativas de 10 de março. No entanto, o cenário de Portugal entrar num ciclo de eleições inconclusivas e de ingovernabilidade, como aconteceu em Espanha em 2019, e tem sucedido em Israel desde então, é afastado pelos politólogos ouvidos pelo DN.

Para André Freire, professor catedrático de Ciência Política no ISCTE, que acaba de lançar o livro Da Geringonça à Maioria Absoluta, 'é bastante improvável' que Portugal venha a ter duas eleições legislativas num só ano, bastando que o programa de governo apresentado pelo primeiro-ministro indigitado pelo Presidente da República conte com abstenções suficientes no Parlamento para passar, ao contrário da investidura necessária em Espanha. Numa 'situação que é difícil, pois há grande incerteza', André Freire antecipa que 'o que vai contar não é tanto o partido que fica à frente, mas sim se existe maioria de esquerda ou de direita'





