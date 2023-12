PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e CDS apresentam-se nas eleições de março de 2024 com novos líderes face às legislativas de 2022. O próximo ano arranca em clima de pré-campanha e legislativas marcadas para março, altura em que a grande maioria dos partidos irá a votos com lideranças renovadas face às eleições de 2022.

Cerca de dois anos passados desde as últimas legislativas, o país vai de novo às urnas e os socialistas fecham um ciclo: sai António Costa e entra Pedro Nuno Santos como secretário-geral e candidato a primeiro-ministro. Com o legado da conquista da maioria absoluta e após oito anos de governação do ainda primeiro-ministro, da qual fez parte, Pedro Nuno Santos tem o desafio de levar os socialistas a eleições depois da demissão de António Costa na sequência de uma investigação judicial em que é visado. Defensor dos resultados da solução política da “geringonça”, Pedro Nuno Santos não se comprometeu com qualquer cenário pós-legislativas, rejeitando apenas a possibilidade de viabilizar um governo minoritário do PSD





