Eleições legislativas em Portugal prometem campanha judicializada

A crise política teve origem na Operação Influencer e as polémicas sobre as ações dos CTT e a casa de Espinho antecipam uma campanha dominada por casos de justiça, ‘à americana’. Os sinais estão todos dados. As eleições legislativas de 10 de março, antecipadas do horizonte de 2026 por causa de um processo judicial, prometem a campanha eleitoral mais judicializada de que há memória em Portugal.

Em muitos casos a fazer lembrar as campanhas nos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump como principais protagonistas e onde onde os processos judiciais e as trocas de acusações são uma constante nas notícias e nas redes sociais. Por cá, os últimos acontecimentos provam que não será só a Operação Inluencer a marcar a campanha. Quando apresentou a sua candidatura a secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos disse que não queria o PS durante a campanha a falar de um caso judicia





