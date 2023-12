Costa responde a "azedume" de Passos: "Deve ser cansativo andar oito anos à espera que o diabo chegue" Supremo Tribunal do Colorado proíbe Donald Trump de concorrer às presidenciais por incentivar insurreição "Cunhas que salvam crianças não fazem mal a ninguém": D.

Passos Coelho apela a mudança política após demissão de António CostaO ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou esta terça-feira que a demissão de António Costa, na sequência do processo Operação Influencer, se deveu a 'indecente e má figura', apelando a uma mudança política nas próximas eleições legislativas.

António Costa defende que a social-democracia deve ser mais combativa contra o populismoO secretário-geral do PS defendeu hoje, na Alemanha, que a social-democracia deve ser "mais combativa" e responder com "confiança" ao crescente populismo, que se alimenta do medo e da insegurança provocada pelos acontecimentos dos últimos anos.

Promessas de Pedro Passos Coelho antes das eleições legislativas de 2011Em outubro de 2012, o blogue "Aventar" publicou um vídeo compilando todas as declarações que antes das eleições legislativas de 2011 Pedro Passos Coelho fizera prometendo que não iria aumentar impostos nem cortar nas pensões para combater a grave crise das contas públicas em que Portugal já se afundava. O vídeo tornou-se viral e chamou a atenção para as promessas categóricas de Passos Coelho.

Pedro Passos Coelho testemunha no caso EDP e critica governo atualO antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho testemunhou no caso EDP e criticou o governo atual, afirmando que espera que o país identifique as responsabilidades graves na situação atual.

Fundador do PSD defende que ata do Conselho de Estado não deve ser divulgadaO fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão defendeu que enquanto conselheiro de Estado deve"guardar silêncio profundo" sobre o que se passa nesse órgão de consulta e discordou da eventual divulgação de alguma ata.

António Costa elogia novo secretário-geral do PSAntónio Costa elogiou o novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, destacando sua experiência política em comparação com o líder da oposição. Costa afirmou que o partido está mais unido do que o PSD e que Pedro Nuno Santos fará o melhor pelo partido e pelo país.

