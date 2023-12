António Costa elogia novo secretário-geral do PS

Depois da reunião com Pedro Nuno Santos na sede do PS em Lisboa, António Costa elogiou o novo secretário-geral, garantiu que o partido está mais unido do que o PSD e que não "fará sombra" a ninguém. Depois da reunião com Pedro Nuno Santos este domingo, na sede do PS em Lisboa, António Costa afirmou que a experiência política do novo líder do partido é uma vantagem, sobretudo quando comparada com a do líder da oposição, Luís Montenegro.

“Pedro Nuno Santos é uma pessoa com grande experiência política. Se compararmos a experiência com a do líder da oposição, percebemos a gigantesca diferença que existe quanto ao grau de preparação”, defendeu. Por isso, disse não ter dúvidas de que o novo secretário-geral fará o melhor pelo partido e pelo país, mas lembrou que Pedro Nuno Santos vai a eleições daqui a três meses, não se podendo “obviamente” pedir que faça em três meses “o que outros tiverem oportunidade de fazer em vários anos





António Costa felicita Pedro Nuno Santos pela vitória nas eleições do PSO líder cessante dos socialistas e primeiro-ministro, António Costa, felicitou Pedro Nuno Santos pela sua vitória nas eleições para o cargo de secretário-geral do PS, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e políticas.

Candidato às diretas votou em S. João da MadeiraPoucos minutos depois de António Costa ter votado em Lisboa nas eleições diretas do PS, votava Pedro Nuno Santos em S. João da Madeira, de onde é natural. O candidato até fez um compasso de espera na sua chegada ao local de voto para dar tempo às declarações do secretário-geral cessante. "Muito confiante" na sua vitória, o ex-ministro das Infraestruturas considera que a sua campanha "correu muito bem" e quer "mobilizar o país" como acredita ter mobilizado o partido. E repetiu uma expressão que tem usado, mas a que António Costa também tinha recorrido minutos ante: quer dar um "novo impulso" ao PS e a Portugal. Também repetiu uma ideia que Costa tem dado de si próprio: "O PS vai contar sempre comigo, seja em que função for. Foi sempre assim desde que entrei no PS aos 14 anos"O PS pode contar com Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos conta com António Costa

Pedro Nuno Santos será o novo secretário-geral do Partido SocialistaPedro Nuno Santos venceu a eleição para secretário-geral do Partido Socialista, tornando-se o sucessor de António Costa. A campanha interna foi mais disputada do que o esperado, com a entrada de José Luís Carneiro como adversário.

Pedro Nuno Santos discursa após vitória nas eleições para secretário-geral do PSO secretário-geral eleito do PS, Pedro Nuno Santos, manifestou-se confiante na unidade do partido para as eleições legislativas, destacando a capacidade do PS de se unir após confrontos internos. Santos discursou por 25 minutos, elogiando os adversários José Luís Carneiro e Daniel Adrião pelo contributo no debate interno.

Pedro Nuno Santos eleito secretário-geral do PSPedro Nuno Santos, eleito secretário-geral do PS este sábado à noite, rejeita ser chamado de "esquerdista", preferindo antes o cognome de "social-democrata", mas com PCP e BE e que o próprio ajudou a formar enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do primeiro Governo de António Costa, entre 2015 e 2019. Num Estado social forte, capaz de reforçar a Segurança Social e o sistema de pensões, de valorizar a Administração Pública, de aumentar o parque público de habitação e de combater a precariedade laboral, e numa nova estratégia para as empresas públicas, como a Caixa Geral de Depósitos, a CP – Comboios de Portugal, a Infraestruturas de Portugal ou as administrações dos portos, que deverão funcionar como âncoras da economia nacional.

Pedro Nuno Santos: o candidato a secretário-geral do PSConheça o percurso de Pedro Nuno Santos, candidato a secretário-geral do Partido Socialista

