Pedro Passos Coelho testemunha no caso EDP e critica governo atual

O antigo primeiro-ministro falou à chegada ao tribunal, em Lisboa, onde testemunha no âmbito do caso EDP e deixou algumas considerações sobre a crise política. Pedro Passos Coelho assumiu esta terça-feira que não tem tido “ao longo destes tempos grande intervenção no espaço político”, mas garante que também não a deseja ter. À chegada ao tribunal, em Lisboa, onde vai testemunhar no “Espero que o País saiba identificar no atual governo responsabilidades graves na situação a que chegou.

Suficientemente graves para que o atual tenha sido o único - de que tenho memória - que se tenha sentido na necessidade de apresentar a demissão por indecente e má figura”, afirmou Passos Coelho, prometendo “não voltar a fazer declarações sobre esta matéria”. O antigo chefe de governo do PSD declarou ainda “um desejo muito sincero” de que os sociais-democratas possam “estar preparados para os tempos que aí vêm”





