Baixas temperaturas em Portugal

Os idosos, as crianças e os sem-abrigo são os grupos mais vulneráveis ao frio. A Direção-Geral de Saúde alerta ainda para os perigos relacionados com o uso de equipamentos de aquecimento.No Porto, foi ativado o plano de contingência para pessoas sem abrigo. No Hospital Joaquim Urbano estão 30 camas disponíveis e as estações de metro da casa da Música e 24 de agosto também estarão abertas para quem se quiser proteger do frio.. Bragança tem previstos seis graus negativos e Vila Real menos cinco.

A partir de quarta pode haver chuva e as mínimas deverão subir um pouco. Os termómetros vão baixar nas próximas horas. Em todo o país há já distritos a registar temperaturas abaixo de zero. Bragança deverá chegar aos seis graus negativos, Vila real aos cinco negativos, Guarda e Viseu aos quatro negativos e Leiria pode chegar ao menos um. Porto, Castelo Branco, Coimbra e Braga devem registar temperaturas a rondar os zero graus. As mínimas deverão começar a subir a partir desta quarta-feira e deverão manter-se assim durante a semana. É esperada até chuva em algumas regiõe





