Fundador do PSD defende que ata do Conselho de Estado não deve ser divulgada

Questionado uma vez mais se não vê motivos para o Presidente da República divulgar a ata da última reunião do Conselho de Estado, o fundador e antigo presidente do PSD manifestou-se contra essa opção.O fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão defendeu que enquanto conselheiro de Estado deve"guardar silêncio profundo" sobre o que se passa nesse órgão de consulta e discordou da eventual divulgação de alguma ata.

O antigo primeiro-ministro e presidente do grupo Impresa falava em resposta aos jornalistas à saída da livraria Buchholz, em Lisboa, onde apresentou esta quarta-feira um livro sobre os 50 anos do jornal"Expresso". Interrogado sobre as trocas de palavras dos últimos dias relacionadas com possíveis declarações do primeiro-ministro, António Costa, na última reunião do Conselho de Estado, e se vê motivos para se divulgar a ata dessa reunião, Francisco Pinto Balsemão respondeu:"Como conselheiro de Estado compete-me guardar silêncio profundo sobre o que se passa no Conselho de Estado, de maneira que não me vou pronunciar





