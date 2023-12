Passos Coelho apela a mudança política após demissão de António Costa

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou esta terça-feira que a demissão de António Costa, na sequência do processo Operação Influencer, se deveu a 'indecente e má figura', apelando a uma mudança política nas próximas eleições legislativas. 'Espero que o país saiba identificar no atual governo que está a cessar funções responsabilidades graves na situação a que o país chegou.

Suficientemente graves para que o primeiro-ministro tenha sido o único que eu tenho memória que se tenha sentido na necessidade de apresentar a demissão por indecente e má figura', afirmou o antigo presidente do PSD





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Promessas de Pedro Passos Coelho antes das eleições legislativas de 2011Em outubro de 2012, o blogue "Aventar" publicou um vídeo compilando todas as declarações que antes das eleições legislativas de 2011 Pedro Passos Coelho fizera prometendo que não iria aumentar impostos nem cortar nas pensões para combater a grave crise das contas públicas em que Portugal já se afundava. O vídeo tornou-se viral e chamou a atenção para as promessas categóricas de Passos Coelho.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Pedro Passos Coelho testemunha no caso EDP e critica governo atualO antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho testemunhou no caso EDP e criticou o governo atual, afirmando que espera que o país identifique as responsabilidades graves na situação atual.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

André Ventura. 'Se houver impasse à direita, Passos Coelho pode ser importante'André Ventura não tem dúvidas, o PSD só poderá formar governo com o Chega e, se não o fizer, é uma ‘total irresponsabilidade’. Pedro Passos Coelho é o homem que Ventura espera que possa fazer a ponte à direita. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Tim conversa sobre sua carreira no programa Hotel CalifórniaTim esteve na Renascença a conversar com Paulino Coelho sobre sua carreira no programa Hotel Califórnia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Costa não admite cargo na UE 'enquanto não estiver esclarecido' inquéritoApesar de estar de "consci&234;ncia absolutamente tranquila", Costa diz que n&227;o est&225; dispon&237;vel para "exercer cargos p&250;blicos", nem a n&237;vel europeu.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Carole Costa regressa à seleção portuguesa feminina de futebolA central Carole Costa está de regresso à seleção portuguesa feminina de futebol, recuperada de lesão, numa lista de escolhas para a dupla jornada da Liga das Nações, em que Diana Silva é a grande ausente.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »