Conflito israelo-palestiniano: mais de três mil estudantes morreram em Gaza e na Cisjordânia

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Mais de três mil estudantes morreram em Gaza e na Cisjordânia desde o início da guerra. Colonatos na Faixa de Gaza? A UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados palestinianos, revelou que não pode atualmente levar ajuda ao norte da Faixa de Gaza.

Na rede social X, a UNRWA afirmou que os espaços à volta dos seus edifícios “estão cheios com abrigos e a população está com fome” e que não consegue levar ajuda aos palestinianos que conseguiram fugir para o sul. Os fundos adicionais ajudarão a cobrir os custos da guerra de Gaza, tais como a indemnização dos reservistas militares e o alojamento de emergência para os deslocados internos, avança a Reuters





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Joe Biden defende que Gaza e a Cisjordânia devem permanecer nas mãos da Autoridade Nacional PalestinianaNum artigo de opinião publicado no The Washington Post, Joe Biden escreve que Gaza e a Cisjordânia devem permanecer nas mãos da Autoridade Nacional Palestiniana, assim que Israel tenha conseguido derrotar o Hamas na Faixa de Gaza. A solução de dois Estados é a única forma de garantir a segurança a longo prazo tanto do povo israelita como do povo palestiniano. Embora possa parecer um tiro no escuro agora, esta crise tornou-a mais necessária do que nunca.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano se intensifica na Faixa de GazaIsrael prepara-se para expandir operação na Faixa de Gaza, enquanto o número de deslocados internos aumenta para 1,7 milhões. Forças de Defesa de Israel advertem residentes do campo de refugiados de Jabalia para a necessidade de deixarem a cidade de Gaza.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Intensificam-se as frentes do conflito Israel-HamnasNa sequência do conflito Israel-Hamnas, intensificam-se agora outras frentes do conflito, nomeadamente pelo movimento Hezbollah, na Cisjordânia e no Iémen.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Operação militar na Cisjordânia termina com cinco palestinianos mortosA mais recente operação militar na Cisjordânia terminou com cinco palestinianos mortos, o mais recente episódio na maior espiral de violência das últimas duas décadas.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Cultivo de alfaces em estufa na CisjordâniaUma fila verde, uma fila roxa. Num padrão desenhado com minúcia, alinham-se 11 mil alfaces numa estufa a sul de Belém, na Cisjordânia. São cultivadas com recurso a tecnologia hidropónica e dependem apenas de água para crescer, não precisam de fixar raízes no solo. Uma raridade por estes lados, onde a terra é sempre fator de divisões.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Colonos israelenses ameaçam família palestiniana na CisjordâniaHafez Hureini, de 53 anos, vive em At-Tuwani, uma pequena aldeia palestiniana na Cisjordânia. Desde 7 de outubro, ele e sua família estão sob ameaça constante dos colonos israelenses, que controlam suas terras com o apoio do exército. Hureini relata que não podem sair de casa sem correr risco de vida.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »