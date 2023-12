Taxas de juro diretoras da Zona Euro ficam em pausa pelo segundo mês consecutivo

As taxas de juro diretoras da Zona Euro, definidas pelo Banco Central Europeu (BCE), ficaram em pausa pela segunda reunião consecutiva, permanecendo assim num dos níveis mais elevados desde que existe a área da moeda única, há 25 anos, anunciou esta quinta-feira a autoridade monetária presidida por Christine Lagarde.

A taxa de juro das operações principais de refinanciamento, a referência principal do custo cobrado aos bancos comerciais por irem levantar fundos regulares junto do BCE, ficou em 4,5%, o mesmo valor fixado em outubro de pois da subida de 0,25 pontos decretada em setembr





dinheiro_vivo » / 🏆 13. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Redução do custo da dívida faz Portugal sair do clube dos países periféricos da zona euroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo anoJerome Powell, presidente da Fed, e Christine Lagarde, presidente do BCE, no Fórum do BCE, em Sintra, este ano. Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo ano. Os primeiros cortes poderão ocorrer já no primeiro trimestre pela mão do Banco de Inglaterra, por 'a economia do Reino Unido ser mais sensível às taxas de juro que a economia europeia e norte-americana'. O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, segundo o UBS, deverão realizar os primeiros cortes em meados do próximo ano. 'Até acho que haverá uma espécie de competição entre os dois para ver qual será o primeiro a cortar as taxas', referiu Paul Donovan, esta quinta-feira, numa videoconferência com jornalistas a propósito da apresentação do. Entre as expectativas do UBS para o próximo ano está um mar de desafios para os investidores. De acordo com as previsões do banco suíço, divulgadas esta quinta-feira,, 'uma vez que os consumidores enfrentam ventos contrários cada vez mais fortes', refere o banco no relatório

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Expectativa de corte nas taxas diretoras do BCE aumenta devido ao abrandamento da economia europeiaO abrandamento esperado da economia europeia no próximo ano está a alimentar a expectativa de que o Banco Central Europeu baixe as taxas diretoras em 100 pontos base até ao final de 2024.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

CEO da Ryanair critica aumento de taxas nos aeroportos nacionaisCEO do grupo Ryanair deixou duras críticas ao aumento das taxas nos aeroportos nacionais, apontando que países como Espanha, Itália e Grécia estão a reduzir os custos. E defendeu que a Portela pode ganhar mais 10 milhões de passageiros por ano (para 40 ...

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Mudanças nas taxas de retenção na fonte para trabalhadores independentes adiadasO Governo tinha uma autorização legislativa para mudar o sistema de retenções na fonte para os trabalhadores dependentes e independentes em 2023. Usou essa autorização para mudar o sistema de retenção na fonte para os trabalhadores por conta de outrem, mas não para os independentes. Em concreto, o Orçamento do Estado para este ano previa que durante 2023 o Governo se comprometia a rever as taxas de retenção na fonte aplicáveis aos trabalhadores independentes.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Diferencial de taxas de juro dos bancos portugueses permanece elevadoApesar de estar a cair há seis meses seguidos, o diferencial entre as taxas de juro ativas e passivas dos bancos portugueses permanece entre os mais elevados do espaço da moeda única.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »