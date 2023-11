Operação militar na Cisjordânia termina com cinco palestinianos mortos

As atenções estão viradas para a Faixa de Gaza, onde Telavive diz que vai ampliar as operações militares para lá do norte - e na qual deu autorização para a entrada de dois camiões-cisterna por dia com combustível, mas na Cisjordânia o conflito é o mesmo, com contornos diferentes. A mais recente operação militar naquele território terminou com cinco palestinianos mortos, o mais recente episódio na maior espiral de violência das últimas duas décadas.Numa operação que começou às 22.

30 de quinta-feira, hora local, e se prolongou por várias horas, militares israelitas entraram no campo de refugiados de Jenin em mais de 80 veículos, para atacar membros de grupos islamistas. Tal como em Gaza, cercaram hospitais para atingir os seus objetivos. De acordo com os militares israelitas, a operação, conduzida pela Brigada Kfir , tinha como finalidade declarada apreender explosivos naquele campo que tem reconhecidamente combatentes entre a sua população: há dois anos foram criadas as Brigadas Jeni





