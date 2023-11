Intensificam-se as frentes do conflito Israel-Hamnas

Na sequência do conflito Israel-Hamnas, intensificam-se agora outras frentes do conflito, nomeadamente pelo movimento Hezbollah, na Cisjordânia e no Iémen.Israel negou ligações ao sequestro do navio no mar Vermelho pelos rebeldes do Iémen, e no norte do país houve lugar a resposta aos ataques do Hezbollah. Na Cisjordânia ocupada, manteve operações antiterroristas para controlar a contestação popular.

Três drones lançados pelo Hezbollah atingiram o posto de observação militar na fronteira entre Israel e o sul do Líbano, enquanto outros quinze foguetes terão explodido esta segunda-feira perto da cidade de Kyriat Shmona. segundo os porta-vozes militares, Os ataques não provocaram vítimas mas desencadearam de imediato bombardeamentos de retaliação contra alvos do movimento xiita libanês. Já na Cisjordânia, esta segunda-feira foi mais um dia de contestação. No funeral da mais recente vítima das tropas israelitas houve outra manifestação contra a ocupaçã





