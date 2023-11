Joe Biden defende que Gaza e a Cisjordânia devem permanecer nas mãos da Autoridade Nacional Palestiniana

Num artigo de opinião publicado no The Washington Post, Joe Biden escreve que Gaza e a Cisjordânia devem permanecer nas mãos da Autoridade Nacional Palestiniana, assim que Israel tenha conseguido derrotar o Hamas na Faixa de Gaza. A solução de dois Estados é a única forma de garantir a segurança a longo prazo tanto do povo israelita como do povo palestiniano. Embora possa parecer um tiro no escuro agora, esta crise tornou-a mais necessária do que nunca.

Na opinião de Biden, para alcançar a solução de dois Estados, vivendo lado a lado com condições iguais de liberdade e dignidade, é necessário o empenho de israelitas e palestinianos, bem como dos Estados Unidos e dos seus aliados





🏆82. SICNoticias » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

RENASCENCA: Biden vai ligar a Netanyahu para defender 'vidas inocentes' em Gaza e na CisjordâniaConselheiro de Seguran&231;a Nacional dos EUA diz que Israel tem de conseguir controlar "colonos extremistas" que t&234;m estado a atacar palestinianos na Cisjord&226;nia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Joe Biden confiante que ajuda humanitária entrará em Gaza no fim de semanaPresidente norte-americano expressou a sua confiança de que a ajuda humanitária deverá entrar em Gaza nas próximas 24 a 48 horas. Os 20 camiões aguardam a abertura da passagem de Rafah.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Joe Biden: cessar-fogo em Gaza só será possível após libertação de todos os refénsJoe Biden declara que uma negociação sobre o cessar-fogo só pode acontecer depois do Hamas libertar os reféns detidos na Faixa de Gaza. 'Os reféns devem ser libertados, então poderemos discutir', diz.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Depois de Gaza, os ataques à Cisjordânia, o cerco a Guterres e o desconforto dos EUA...Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Faixa de Gaza, Cisjordânia e Líbano: uma guerra com três frentes para IsraelEnquanto preparam a anunciada incursão terrestre no enclave palestiniano, as forças israelitas têm também que lidar com o aumento da tensão nos territórios ocupados a leste e com a ameaça do Hezbollah vinda do norte.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Faixa de Gaza, Cisjordânia e Líbano: uma guerra com três frentes para IsraelEnquanto preparam a anunciada incursão terrestre no enclave palestiniano, as forças israelitas têm também que lidar com o aumento da tensão nos territórios ocupados a leste e com a ameaça do Hezbollah vinda do norte.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »