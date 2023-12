Cultivo de alfaces em estufa na Cisjordânia

Uma fila verde, uma fila roxa. Num padrão desenhado com minúcia, alinham-se 11 mil alfaces numa estufa a sul de Belém, na Cisjordânia. São cultivadas com recurso a tecnologia hidropónica e dependem apenas de água para crescer, não precisam de fixar raízes no solo. Uma raridade por estes lados, onde a terra é sempre fator de divisões. “Conseguimos cultivar um milhão de alfaces por ano”, explica, orgulhoso, Benjy Myers, responsável pela unidade de resposta civil do colonato de Migdal Oz.

É produção a mais para as cerca de 400 pessoas que ali vivem. Grande parte é vendida para fora. Sempre de arma às costas, o colono percorre o corredor entre as estufas até chegar a uma área aberta, de onde se avista um casario, para lá da vedação de arame farpado. A cidade palestiniana de Beit Fajar tem cerca de 11 mil moradores e fica mesmo ali ao lado – mas desde 7 de outubro está um pouco mais longe. “Neste momento há um corte de estrada e os carros não podem entrar nem sair





Tem passaporte português, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupação israelita da Cisjordânia foi "um desastre" e que é possível ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver "líderes moderados e corajosos" de ambos os lados.

Hafez Hureini, de 53 anos, vive em At-Tuwani, uma pequena aldeia palestiniana na Cisjordânia. Desde 7 de outubro, ele e sua família estão sob ameaça constante dos colonos israelenses, que controlam suas terras com o apoio do exército. Hureini relata que não podem sair de casa sem correr risco de vida.

A mais recente operação militar na Cisjordânia terminou com cinco palestinianos mortos, o mais recente episódio na maior espiral de violência das últimas duas décadas.

Num artigo de opinião publicado no The Washington Post, Joe Biden escreve que Gaza e a Cisjordânia devem permanecer nas mãos da Autoridade Nacional Palestiniana, assim que Israel tenha conseguido derrotar o Hamas na Faixa de Gaza. A solução de dois Estados é a única forma de garantir a segurança a longo prazo tanto do povo israelita como do povo palestiniano.

