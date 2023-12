Eleições internas do PS: ataques entre candidaturas intensificam-se

Com a campanha para as eleições internas do PS prestes a terminar, pois os militantes de algumas federações socialistas votam amanhã, com os restantes a fazerem-no no sábado, os ataques desferidos entre as principais candidaturas intensificaram-se, ainda que os seus responsáveis defendam publicamente uma contenção nem sempre praticada pelos apoiantes.

Orçamentos mostram que Pedro Nuno Santos espera vitória mais folgada do que José Luís Carneiro Num encontro de José Luís Carneiro com militantes de Lisboa, na noite de segunda-feira, houve referências diretas a pressões exercidas sobre os apoiantes do ministro da Administração Interna. O antigo autarca socialista Vasco Franco denunciou 'comportamentos inqualificáveis de alguns pequenos poderes paroquiais, pressionando e ameaçando militantes pelo simples facto de pretenderem candidatar-se a delegados ao congresso





