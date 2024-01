Competitividade dos clubes portugueses na Europa está em declínio

A cada ano que passa os clubes portugueses perdem competitividade na Europa e Portugal desce no ranking da UEFA. Em 2024/25, cinco equipas vão estar nas competições europeias, mas apenas uma tem acesso direto à Liga dos Campeões e à Liga Europa, as restantes têm de disputar pré-eliminatórias. Portugal foi campeão da Europa de futebol há menos de oito anos, tem um dos melhores jogadores do mundo, vende jovens futebolistas a preços exorbitantes e exporta treinadores para todo o mundo.

Porém, quando analisamos o desempenho das equipas portuguesas nas competições europeias deparamos com uma triste realidade. As eliminatórias e a fase de grupos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência deste ano não trouxeram nada de bom a Portugal, que ficou mais longe da França e dos Países Baixos e da possibilidade de voltar a ter mais clubes nas provas europeias nas próximas temporadas. Não é azar, é o estado do futebol portuguê





