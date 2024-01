UEFA responde à Superliga com nova Liga dos Campeões

A UEFA respondeu ao desafio da Superliga com a nova Liga dos Campeões, que vai distribuir mais dinheiro pelos participantes na próxima época. Os clubes portugueses vão apostar tudo para ganhar este jackpot.

Durante muitos anos a UEFA, entidade que representa as federações nacionais e organiza as competições na Europa, limitou-se a fazer cumprir os calendários, até que surgiu a ameaça da Superliga europeia, uma competição que pode ser vista como concorrente direta da Liga dos Campeões tal como existe atualmente. Para aumentar as preocupações da UEFA, o Tribunal de Justiça da União Europeia deliberou a favor dos promotores da Superliga e acabou com o monopólio das entidades que gerem o futebol, acusando-as de abuso de poder dominante: “As normas da FIFA e da UEFA sobre a aprovação de competições entre clubes, como a Superliga, são contrárias à legislação da União Europeia”. Com esta sentença abre-se, em teoria, a possibilidade de haver uma nova competição internacional de clubes, com regras diferentes e dirigida pelos clubes participante





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.