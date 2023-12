Pai Natal deixa presentes em Portugal e alerta de ataques terroristas na Europa

O Pai Natal já está a caminho de Portugal. Saiba onde está a deixar presentes. Há urgências a funcionar com limitações na última semana do ano. Saiba quais. Europa em alerta. Autoridades austríacas dizem que 'agentes terroristas estão a apelar a ataques contra eventos cristãos'. Marcelo diz que filho se reuniu com governante sobre as gémeas porque não o conseguiu via Presidência. Conheça a nova primeira dama da Argentina.

Já se perguntou porque é que a missa do galo tem este nome? Saiba as teorias no Calendário do Advento do CM. Aviões da Força Aérea já estão a sobrevoar o País. Saiba por onde vão passar. Descoberta identidade de homem encontrado acorrentado no fundo de um lago há quase 25 anos. Serviços de segurança na Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico pretende realizar vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal





A magia do Natal e a figura do Pai NatalHá mais de 20 anos que Severino Moreira e Fernando Matias vestem o fato vermelho nesta altura do ano para ouvir os pedidos e desabafos das crianças que se sentam nos seus colos e, de olhos brilhantes, contemplam as suas barbas.

Sorteio do Campeonato da Europa define adversários de PortugalEstão definidos os grupos e os adversários da Seleção Nacional no Campeonato da Europa. Portugal ficou emparelhado no Grupo F do torneio continental, com Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Iasmim Lira emociona-se ao recordar palavras da avó: “Lembro-me de ela me dizer coisas horríveis”Iasmim Lira falou ainda sobre o pai, que já não vê 'há muitos anos'.

Estratégias para minimizar a tristeza de quem está só no NatalEscrever um poema ou uma carta de agradecimento são algumas das estratégias sugeridas pela psicóloga e professora Maria Luísa Lima para minimizar a tristeza de quem está só nesta quadra.

Cinco receitas para cozinhar o bacalhau neste NatalAs sugestões são dos vencedores do concurso Chefe do Ano, uma competição destinada a cozinheiros profissionais.

