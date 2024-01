Autoridades alertam para agravamento das condições do mar em Portugal

Face as condições, as autoridades recomendam o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar.e a Marinha alertaram esta segunda-feira a população para o agravamento das condições do mar a partir de terça-feira para as costas ocidental e sul de Portugal continental, com ondas entre cinco e nove metros.

O alerta sobre a situação do mar entre as 00:00 de terça-feira e as 12:00 de quinta, com base em previsões do, aponta para uma agitação marítima caracterizada por ondulação de sudoeste, com uma altura que poderá atingir os cinco metros e uma altura máxima de nove metros, com um período médio entre os nove e os 12 segundos. O vento poderá registar uma intensidade média até a 75 quilómetros por hora e rajadas até 135 quilómetros por hora, provenientes também do quadrante sudoest





