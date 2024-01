Portugal garante apuramento para a ronda principal do Campeonato da Europa de Andebol

Com duas vitórias convincentes, Portugal garantiu o apuramento para a ronda principal do Campeonato da Europa de Andebol. O primeiro objetivo dos Heróis do Mar está cumprido, mas as dificuldades vão aumentar. A seleção nacional está pela sexta vez numa grande competição internacional e já conquistou um lugar entre as 12 melhores da Europa. A partir de agora o objetivo é garantir o apuramento para os torneios pré-olímpicos que podem levar às olimpíadas Paris 2024.

Portugal fica no grupo II da ronda principal e vai defrontar equipas bastante mais fortes como a Suécia, atual campeã europeia, Eslovénia e Noruega ou Ilhas Faroé. A missão de chegar às meias-finais é difícil, mas não impossível, os Heróis do Mar já mostraram a sua qualidade ao vencerem as melhores seleções do mundo em outras competições. Portugal vai reencontrar a Suécia, a quem já ganhou uma vez e perdeu outra, e os Países Baixos, com quem perdeu no único jogo realizad





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pai Natal deixa presentes em Portugal e alerta de ataques terroristas na EuropaO Pai Natal já está a caminho de Portugal. Saiba onde está a deixar presentes. Autoridades austríacas dizem que 'agentes terroristas estão a apelar a ataques contra eventos cristãos'. Serviços de segurança na Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico pretende realizar vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Avaliação do atual momento do Sporting e a liderança no campeonatoO Sporting tem sido a equipe mais consistente no campeonato português, jogando bem e marcando muitos gols. A liderança é justa devido ao desempenho da equipe.

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Barcelona enfrenta dificuldades no campeonatoA situação no campeonato é a mais complicada para os catalães. O técnico assume a necessidade de não falhar e melhorar na segunda volta. O presidente do Barcelona tem que resolver a continuidade dos internacionais portugueses.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Eleições legislativas em Portugal: politólogos afastam cenário de ingovernabilidadeAs sondagens mostram que PS e PSD estão próximos nas intenções de voto, mas longe da maioria absoluta. Politólogos acreditam que Portugal não entrará em um ciclo de eleições inconclusivas e ingovernabilidade.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Aumento das rendas em Portugal2023 foi um ano cheio de alterações para o setor da habitação com a entrada em vigor do pacote legislativo “Mais Habitação”. O Governo decidiu não aplicar qualquer travão à atualização das rendas, resultando no maior aumento registado nos últimos 30 anos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Reorganização do Serviço Nacional de Saúde em PortugalO Serviço Nacional de Saúde em Portugal será reorganizado em Unidades Locais de Saúde (ULS) a partir de 2024, facilitando o acesso das pessoas aos centros de saúde e hospitais. As Administrações Regionais de Saúde serão eliminadas e o financiamento das ULS será baseado no risco clínico dos utentes.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »