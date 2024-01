Cão mais velho do mundo perde título após dúvidas sobre sua idade

O cão que em Fevereiro de 2023 recebeu o título de cão mais velho do mundo e de sempre do Guinness World Records, perdeu por agora a distinção depois de vários veterinários terem levantado dúvidas sobre a sua idade. De acordo com o dono, Leonel Costa, que, em Novembro, informou que iria abrir uma investigação para apurar a verdadeira idade do animal.

Perguntámos como iria ser analisada a veracidade do recorde, mas, na resposta, a entidade disse apenas que voltaria a escrever-nos quando tivesse “mais informações para partilhar”. A investigação ainda está a decorrer, mas “Enquanto a investigação está em curso, decidimos suspender temporariamente os títulos de ‘cão mais velho vivo’ e cão mais velho de sempre’ apenas até que todas as nossas conclusões estejam reunidas”, afirmou esta terça-feira um porta-voz do Guinness em resposta ao P3. Depois da morte do cão, o P3 contactou o serviço Médico-Veterinário Municipal de Leiria, que disse apenas ter emitido um certificado de residência para o animal em 2022, indicando que vivia no distrito com o dono





