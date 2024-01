Pressão nos hospitais devido à gripe

A gripe é o principal motivo que está a levar a uma pressão nos hospitais. Os especialistas consideram que o uso de máscara e a implementação de circuitos de circulação são duas medidas benéficas, que os hospitais podiam implementar.(ANMSP) afirma que o uso de máscara nos hospitais seria benéfico para travar a gripe. Espanha já tornou a máscara obrigatória, mas em Portugal continua a depender da decisão da cada hospital.

Depois da pandemia, os hospitais foram dos últimos locais onde caiu a obrigatoriedade do uso de máscara, numa altura em que também se abandonou o uso de circuitos de circulação, que evitam a concentração e mistura de utentes. Medidas que poderiam estar agora em vigor devido à grande pressão nos hospitais. “Medidas adotadas como no tempo da pandemia são excecionais e não faria sentido que o Governo assim o determinasse. Mas os hospitais e centros de saúde deveriam ter tido, em alguns locais, a coragem de adotar essas medidas para tornar os locais mais seguros”, afirma Gustavo Tato Gomes, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Públic





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pressão inflacionista afeta preços de alimentos tradicionais de Natal em PortugalOs comerciantes de mercados em Lisboa, Porto e Coimbra confirmam ao ECO que alguns produtos tipicamente consumidos nesta altura, como o bacalhau, o cabrito e o queijo, subiram de preço face ao ano anterior.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Cerca de 190 centros de saúde abertos no Natal para diminuir pressão nas urgências hospitalaresCerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar hoje em horário complementar, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. Neste dia de Natal estão em funcionamento 187 centros de saúde, disponibilizando cuidados primários para “situações não emergentes”, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, informou o Ministério da Saúde.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Governo anuncia abertura de 200 centros de saúde durante as festas de fim de anoO governo português anunciou a abertura de cerca de 200 centros de saúde nos dias 25 e 1 de janeiro. Essa medida visa mitigar o impacto da pressão sobre as urgências hospitalares durante as festas de fim de ano. No entanto, essa ação já foi realizada em anos anteriores e é considerada insuficiente pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Esperava-se uma intervenção mais profunda do Ministério da Saúde para melhorar a situação das pessoas.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

KKR “tira” 17% ao preço da OPA sobre a Greenvolt em 11 mesesEm janeiro, os norte-americanos da KKR avaliaram a Greenvolt em 10 euros por ação, mas agora oferecem apenas 8,3 euros. A pressão para uma revisão em alta do preço da OPA é grande.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Joe Biden isolado na defesa de IsraelOs analistas acreditam que as alterações de perspetiva entre a comunidade internacional, e subsequente pressão sobre Telavive, são significativas, mas defendem que nem os EUA são capazes de influenciar os desígnios israelitas neste momento.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Influencer: MP anda à “míngua” e “nada permite concluir que tenham contratado Lacerda Machado por ser o melhor amigo do PM”, diz o advogadoUm dos principais arguidos da Operação Influencer argumenta no recurso às medidas de coação que a reunião que o tornou suspeito do crime de tráfico de influência ocorreu sete meses depois da obtenção de uma Avaliação de Impacte Ambiental favorável ao projeto do data center de Sines. Para o MP, a pressão do arguido teria sido fundamental para ser dada luz verde a essa mesma avaliação A defesa de Diogo Lacerda Machado, o consultor do projeto da Start Campus - o data center de Sines no centro da Operação Influencer - frisa que não existe no processo judicial que levou à queda do Governo de António Costa qualquer indício de que o arguido tenha falado alguma vez com o ainda primeiro-ministro sobre o projeto de construção do centro de dados

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »