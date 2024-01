Funk do Marcos Leonardo faz sucesso entre os adeptos do Santos e chega ao Benfica

É o Marcos Leonardo Menino da Vila Se cair no alçapão Sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador Igual a serial killer Jogo de corpo de monstro Igual ao Godzilla Já quase 760 mil visualizações no YouTube atestam o sucesso do Funk do Marcos Leonardo, canção popular entre os adeptos do Santos e já conhecida por alguns benfiquistas produzida por Lucky, nome artístico de Lucas Santos, 22 anos.

Aqueles versos do refrão propagaram-se pelo YouTube, Instagram, Twitter, TikTok ou mesmo a Vila Belmiro como vírus, chegaram até ao site da FIFA, e, claro, ao conhecimento do avançado contratado pelo Benfica ao Santos por €18 milhões. Refletem, no fundo, a idolatria por Marcos Leonardo no clube brasileiro. Talvez possa acontecer, agora, o mesmo na Luz. O começo do avançado foi promissor. E já há quem comece a ensaiar novos versos, falta acertar nas rimas. A partida de Marcos Leonardo do Santos para o Benfica provocou em Lucky sentimentos distinto





