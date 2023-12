Joe Biden isolado na defesa de Israel

Joe Biden está cada vez mais isolado na defesa do direito de Israel a defender-se. Os analistas acreditam que as alterações de perspetiva entre a comunidade internacional, e subsequente pressão sobre Telavive, são significativas, mas defendem que nem os EUA são capazes de influenciar os desígnios israelitas neste momento.

Foi um resultado enfático, e os Estados Unidos da América já não têm como ignorá-lo: 153 Estados-membros da ONU apoiaram uma resolução pedindo um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. Apesar de os Estados Unidos se manterem entre os dez países desfavoráveis ao apelo, a surpresa da Assembleia-Geral em Nova Iorque foi ver Reino Unido e Alemanha a absterem-se na votação. É Rex Brynen, investigador de Ciência Política, na Universidade de McGill, no Quebec, Canadá, quem o diz. Em declarações ao Expresso, o analista garante tratar-se de uma “mudança importante, nomeadamente por parte de países como o Reino Unido - que se absteve - e do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia (que votaram a favor)





