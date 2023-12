Influencer: MP anda à “míngua” e “nada permite concluir que tenham contratado Lacerda Machado por ser o melhor amigo do PM”, diz o advogado

Um dos principais arguidos da Operação Influencer argumenta no recurso às medidas de coação que a reunião que o tornou suspeito do crime de tráfico de influência ocorreu sete meses depois da obtenção de uma Avaliação de Impacte Ambiental favorável ao projeto do data center de Sines.

Para o MP, a pressão do arguido teria sido fundamental para ser dada luz verde a essa mesma avaliação A defesa de Diogo Lacerda Machado, o consultor do projeto da Start Campus - o data center de Sines no centro da Operação Influencer - frisa que não existe no processo judicial que levou à queda do Governo de António Costa qualquer indício de que o arguido tenha falado alguma vez com o ainda primeiro-ministro sobre o projeto de construção do centro de dado





