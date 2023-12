Cerca de 190 centros de saúde abertos no Natal para diminuir pressão nas urgências hospitalares

Cerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar hoje em horário complementar, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. Neste dia de Natal estão em funcionamento 187 centros de saúde, disponibilizando cuidados primários para “situações não emergentes”, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, informou o Ministério da Saúde.

A medida insere-se no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde — Inverno 2023-2024, com o objetivo de “diminuir a pressão nas urgências hospitalares”. O plano é operacionalizado pelos agrupamentos de centros de saúde e administrações regionais de saúde, em articulação com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este plano começou no sábado, com 234 centros de saúde abertos, prolongando-se no domingo, com 191 unidades em funcionamento, e até ao dia de hoje, feriado de Natal, com 187 espaços operacionais





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cinco receitas para cozinhar o bacalhau neste NatalAs sugestões são dos vencedores do concurso Chefe do Ano, uma competição destinada a cozinheiros profissionais.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

A magia do Natal e a figura do Pai NatalHá mais de 20 anos que Severino Moreira e Fernando Matias vestem o fato vermelho nesta altura do ano para ouvir os pedidos e desabafos das crianças que se sentam nos seus colos e, de olhos brilhantes, contemplam as suas barbas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra com tradições natalícias de 'outros tempos'O Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra entre os dias 7 e 17 de dezembro, com mais dias de atividade a recriar as tradições natalícias de 'outros tempos'. No programa está integrado o Festival do Medronho e da Destilaria e a confeção ao vivo da tradicional Filhó Espichada.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Estratégias para minimizar a tristeza de quem está só no NatalEscrever um poema ou uma carta de agradecimento são algumas das estratégias sugeridas pela psicóloga e professora Maria Luísa Lima para minimizar a tristeza de quem está só nesta quadra.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

O Natal como uma festa de família e de consumoApesar de o Natal continuar a ser experienciado como uma festa de família, quase todos o veem também como uma época de grande consumo. Mas o aumento generalizado dos preços, refreou as compras neste ano.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Tendências de comunicação das marcas para o NatalSegundo Sandra Alvarez, diretora da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), as tendências de comunicação das marcas para o Natal deste ano não são propriamente novidade e já vêm de anos anteriores.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »