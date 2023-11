Aumento preocupante de casos de bullying em Portugal

A situação é cada vez mais preocupante em Portugal com os casos aumentarem exponencialmente. 'Tem havido um aumento significativo deste fenómeno no nosso país. Em 2020 recebemos 42 queixas; em 2022 atendemos 118 vítimas. Isto representa um aumento de 181% em apenas dois anos', alerta Patrícia Ferreira, psicóloga e membro da Associação de Apoio à Vítima (APAV)., que decorre até domingo, quer fazer sob o lema 'Faça barulho sobre o bullying'.

A ideia surgiu na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, através da associação Anti Bullying Alliance, e pretende que professores, pais e jovens reflitam sobre o assunto. A psicóloga da APAV -- uma das associações em Portugal aderem a esta iniciativa -- caracteriza o bullying para uma melhor compreensão do problema, que afeta sobretudo crianças e jovens entre os 11 e os 17 anos, numa percentagem de 55,1% dos casos. 'O bullying consiste em comportamentos de agressão entre pares e com uma continuidade no tempo

:

