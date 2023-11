Proposta do PS para eliminar aumento do IUC para veículos anteriores a 2007

Na proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar socialista, é defendido que"o veículo ligeiro é em muitos casos ainda a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo.O PS apresentou uma proposta para eliminar o aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), defendendo que é"uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica".

Na proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar socialista, é defendido que"o veículo ligeiro é em muitos casos ainda a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade". "Nestes casos, em que o carro é uma absoluta necessidade, acresce o facto de muito cidadãos não terem meios financeiros para a substituição por um veículo mais recent

