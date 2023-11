Comissário europeu destaca importância do aumento dos preços das casas em Portugal

“Tenho plena consciência da importância do assunto em Portugal, e em Lisboa em particular”, diz o comissário europeu da Economia. Os preços das casas mais do que duplicaram, desde 2010, em Portugal e outros oito países da União Europeia.em Portugal, sobretudo em Lisboa, mas destaca as medidas para amortecer o impacto das taxas de juro nos empréstimos, que a seu ver não serão afetadas pela crise política.

"Eu tenho plena consciência da importância do assunto em Portugal, e em Lisboa em particular, e penso que também as iniciativas tomadas pelo Governo se justificam por essa razão", disse o comissário europeu da Economia. Em entrevista à agência Lusa em Bruxelas, no dia em que o executivo comunitário divulgou as previsões económicas de outono - que assinalam que os preços das casas mais do que duplicaram na última década em Portugal e continuam a subir -, Paolo Gentiloni indicou que"claro que esta é uma das componentes que é muito importante observar

PUBLİCO: Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneraçãoPela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal . Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

