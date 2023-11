Dia Mundial da Diabetes: Consciencialização e Apoio

Durante o Dia Mundial da Diabetes, muitas organizações de saúde, profissionais da área médica, comunidades e pessoas em todo o mundo unem-se para realizar atividades que visam educar, prevenir e oferecer apoio àqueles que vivem com esta doença. Esse é o caso de Rita, Daniel e Mário.O Dia Mundial da Diabetes é assinalado a 14 de novembro de cada ano.

Este dia foi criado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em resposta ao aumento alarmante dos casos de diabetes em todo o mundo. A data foi escolhida para homenagear o aniversário de Frederick Banting que, juntamente com Charles Best, desempenhou um papel crucial na descoberta da insulina, uma hormona vital no tratamento da diabetes. O principal objetivo do Dia Mundial da Diabetes é aumentar a consciencialização sobre a diabetes, os seus fatores de risco, métodos de prevenção e tratamento

