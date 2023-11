Partido Socialista propõe eliminar aumento do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007

O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024. Na exposição de motivos que acompanha a proposta, o Partido Socialista utiliza os mesmos argumentos que os partidos da oposição têm usado nas últimas semanas para criticar o aumento do IUC para carros e motociclos com matrícula anterior a 2007.

Diz o PS que muitos cidadãos não têm meios financeiros para substituir o carro velho por um mais recente. “Assim considera-se importante por uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica, retificar a proposta de OE neste sentido”, escreve o PS na proposta de alteração que elimina o aumento do impost

:

