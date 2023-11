Ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta morte de cidadãos portugueses em Gaza

O ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou a morte de três cidadãos portugueses em Gaza, dos quais dois menores, juntamente com dois familiares, e pediu a Israel para parar estes bombardeamentos. Três português morreram num bombardeamento no sul da Faixa de Gaza, adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"O Governo português lamenta profundamente a morte de cinco pessoas esta tarde em Gaza, três cidadãos nacionais e dois familiares, fruto de um bombardeamento", declarou João Gomes Cravinho aos jornalistas, num hotel em Bissau. de nacionalidade portuguesa e referiu ter transmitido em nome de Portugal ao seu colega israelita "desgosto em relação a estas mortes". "Aquilo que aconteceu esta tarde com a morte de três cidadãos nacionais e dois familiares diretos desses cidadãos é mais uma prova de que este não é o caminho certo. Nós precisamos de parar agora estes bombardeamentos", defendeu

:

SICNOTİCİAS: Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apoia José Luís Carneiro para liderança do Partido SocialistaO ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou seu apoio a José Luís Carneiro para a liderança do Partido Socialista. Santos Silva afirmou que Carneiro é o candidato que melhor preservará a autonomia política do partido e que fará as alianças necessárias para o interesse nacional. Ele também destacou as habilidades e experiência de Carneiro nos governos anteriores.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Presidente do PSD considera normal que primeiro-ministro assuma funções de ministro das InfraestruturasO presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira normal que o primeiro-ministro assuma funções de ministro das Infraestruturas, na sequência da demissão e exoneração de João Galamba, numa altura em estão marcadas eleições legislativas antecipadas.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza , segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Funcionários das Nações Unidas em Gaza são alvo de ataquesO subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: OMS perde contacto com pessoal de saúde em hospital de GazaO chefe da Organização Mundial da Saúde relatou a perda de contacto com o pessoal de saúde do Hospital Al-Shifa em Gaza , após a invasão das forças israelitas. O ministério da Saúde de Gaza relatou a morte de quarenta pacientes no hospital.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tanques israelenses cercam hospital em GazaTanques israelenses cercam o maior hospital de Gaza e realizam operação contra o Hamas. Profissionais de saúde perdem contato com a OMS e há relatos de agressões a refugiados no hospital.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »