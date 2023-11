Regulador recomenda contenção nos preços dos serviços de comunicações eletrónicas em Portugal

Regulador diz que estas recomendações são feitas num contexto em que mais de 40% da população residente em Portugal estava em risco de pobreza (dados de 2021) e o nível de preços dos serviços de comunicações eletrónicas em Portugal continua significativamente elevado.

A ANACOM considera que existem razões económicas e sociais de relevo que devem ser devidamente ponderadas pelas empresas do setor “face ao do atual contexto económico e do projetado para 2024, que remetem para uma situação de pressão inflacionista e aumento do custo de vida, estando prevista para 2023 uma variação anual de 4,6% para o índice de preços no consumidor”. Face a esse cenário, o regulador recomenda aos operadores “que adotem a devida contenção em eventuais aumentos de preços que venham a ocorrer, quer em tarifários disponíveis para novas adesões, quer nos contratos em vigor, de modo a assegurar o efetivo acesso ao serviço por parte dos utilizadores finais a estes serviços

:

Pela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal . Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

