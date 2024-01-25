Pakistan Seçim Komisyonu, Seçim Görevlileri İçin Davranış Kuralları Belgesi Yayınladı

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), 2024 genel seçimleri sırasında seçim görevi için görevlendirilen silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri personeli için bir Davranış Kuralları belgesi yayınladı. Bildiride, genel seçimler için görevlendirilen güvenlik personelinin, Pakistan anayasasının 245. maddesinde belirtilen rol doğrultusunda görevlerini yerine getireceği belirtildi.

"Seçimleri yürütmek için atanan yetki çerçevesinde yasalara uymalı ve Seçim Komisyonu'na yardımcı olmak için görevlendirilen görevleri yerine getirmelidirler" denildi. ECP, kuvvetlerin asıl görevinin, seçmenlere oy verme merkezlerine kolay ve güvenli erişim sağlayarak güvenli bir ortam sağlamak olduğunu belirtti. "Polis birinci düzey yanıt veren olarak hareket edecek, ardından sivil silahlı kuvvetler ve silahlı kuvvetler ikinci ve üçüncü düzey yanıt veren olarak görev yapacak. Bu kuvvetler seçilmiş, son derece hassas oy verme merkezlerinin dışında görevlendirilecektir





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