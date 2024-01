Pakistan, Hindistan'ı iki Pakistan vatandaşının öldürülmesiyle bağlantılı suçlamaktadır

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki Pakistan vatandaşının Pakistan topraklarında öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Hindistan ajanlarını bağlayan güvenilir kanıtlara sahip olduğunu belirtti. İslamabad'daki bir basın toplantısında, dışişleri sekreteri Hindistan'ın Pakistan içindeki ekstra-territoryal ve ekstra-yargısal cinayetler için sofistike ve karanlık bir kampanya yürüttüğü detaylarını paylaştı.

Dışişleri sekreteri, Syrus Sajjad Qazi, bahsettiği güvenilir kanıtların, 2023 yılında Shahid Latif ve Muhammad Riaz'ın ölümleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Hindistan ajanlarının, Pakistan'da suikastlar işlemek için teknoloji ve yabancı topraklardaki güvenli sığınakları kullandığını ve "bu suikastlarda tanımlanmış rolleri oynamak için suçluları, teröristleri ve şüphesiz sivilleri işe aldıklarını" söyledi. "Hindistan medyası ve sosyal medya hesapları, bu cinayetleri Hindistan'ın "düşmanları"na karşı başarılı bir intikam olarak iddia etti ve bu yasa dışı eylemleri gerçekleştirme kapasitelerini yüceltti





