Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) ne Islamabad'daki Marriot Hotel'de 'PIDE Reform Manifesto' adlı devrim niteliğinde bir rapor sunmuştur. En son dört yılda yapılan araştırmalara ve çeşitli konferanslara, seminerlere ve danışma toplantılarına dayanan bu manifesto, sadece bir belge değil, Pakistan'ın ekonomik ve toplumsal dokusunu devrim niteliğinde değiştirmeye yönelik bir vizyoner yol haritasıdır.

Önemli reformları uygulamanın temel zorunluluğuna inen manifesto, daha parlak bir gelecek için bir çağrı niteliğindedir ve İslamabad'ın kalbinde ilerleme ve dönüşümün bir hikayesini şekillendirir. PIDE'nin olumlu değişimi sürdürme taahhüdü, Pakistan için refahın yeni bir dönemini başlatmak için stratejik bir rehber sunan bu öncü girişimde canlı bir şekilde yansımaktadır





Pakistan Borsası Kırmızı Bölgede İşlem GörüyorSeçimlere bağlı ekonomik belirsizlik ve faiz indirimlerinin olası gecikmesi nedeniyle küresel para piyasalarında ABD dolarının güçlenmesiyle Pakistan Borsası Salı günü kırmızı bölgede işlem gördü.

PML-N, İslamabad ve Pencap Bölgesi için Aday Listesini AçıkladıPakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Şubat 8 genel seçimleri için İslamabad ve çoğu Pencap bölgesi için aday listesini açıkladı.

İran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçiİran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçi. Nawaz Sharif krizden kurtulmak istiyor: Marriyum Aurangzeb. Pakistan, 'tüm sorunları' çözmek istiyor, Jilani İran Dışişleri Bakanı'na söylüyor. PPP, Karaçi'nin sivil sorunlarını çözmek için çalışıyor: Murtaza Wahab. Jilani, Türk Dışişleri Bakanı ile devam eden Pakistan-İran kalkınmasını tartışıyor. 19 Ocak'ta Pakistan'da dolar kuru Re0.08 düşerek 270.89 Rs oldu. ECP, güvenlik görevlileri için davranış kuralları yayınladı. Yoğun sis devam ettiği için iç ve dış uçuşlar iptal edildi. Yüce Mahkeme'nin başkanı sonunda kurnazca planlanmış ve düzenlenmiş olanı ele aldı... Hindistan'ın sert sağcı Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, yasadışı gerçeklerin önlenmesi için çok sıkı bir şekilde çalışıyor... Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Belçika Dışişleri Bakanı ile konuşurken Çin'in ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı... 'Bir hakim, belgeyi onaylayanların amaçladığı prensiplere göre Anayasayı uygulamalıdır,' dedi Robert... Ukrayna savaşı tüm paydaşlar için yanlış gitti.

Punjab'daki özel tıp ve diş hekimliği kolejlerine kabul listesi yayınlandıLahore (Dunya News) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (UHS), Pazartesi günü Punjab'taki özel tıp ve diş hekimliği kolejlerine kabul için ilk kolej bazında seçim listesini yayınladı. 49 özel tıp ve diş hekimliği kolejinin seçim listesi, 4.000 MBBS ve 1.025 BDS koltuğu için yayınlandı. Listede yer alan adayların üç gün içinde belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Punjab hükümetinin politikası gereği, özel kolejler için merkezi kabul politikası da benimsenmiştir. Özel tıp kolejlerinde MBBS için minimum başarı 79.05%, BDS için ise en az 76.10% olarak kalmıştır. Sharif Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı hem Tıp hem de Diş Hekimliği alanında en yüksek olan %89.31'dir. Sharif Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %89.31; FMH Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %88.02, Al Aleem Tıp Koleji Lahore'nin başarısı %87.10; ve Shalamar Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %86.88'dir. Lahore Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %86'dır.

Pakistan Borsası, kayıpları durdurdu ve yükselişe geçtiPakistan Borsası, son iki haftada yaşanan büyük kayıpların ardından çarşamba günü gün içi işlemlerde düşüşü durdurdu ve KSE-100 Endeksi, Şubat seçimleri öncesi siyasi belirsizlik ve yıl sonu konsolidasyonu gibi birden fazla faktörün etkisiyle bir noktada tekrar 60.000'in üzerine çıktı.

13 parties delisted for not holding intra-party electionsPakistan introduces national credit guarantee company for SMEs

