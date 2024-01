Peshawar Yüksek Mahkemesi, PTI'ye yarasa sembolünü geri verdi

Peshawar Yüksek Mahkemesi, Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) partisine seçim sembolü olarak yarasa verilmesine izin veren kararı geri getirdi. Mahkeme, Pakistan Seçim Komisyonu'nun PTI'yi yarasa sembolünden mahrum bırakan kararını iptal etti. Mahkeme, PTI'nin parti içi seçimlerinin reddedilmesi ve yarasanın seçim sembolü olarak çekilmesi konusundaki başvurularını değerlendirdikten sonra kararını açıkladı.

ECP'nin yarasa sembolünü iptal etme ve parti içi seçimleri reddetme kararını anayasaya aykırı ilan eden mahkeme, seçim kurumunu PTI'ye sembolünü geri vermesi ve iç seçim belgesini web sitesine yüklemesi konusunda yönlendirdi





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'nin parti içi seçimlerini geçersiz ilan ettiPakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan parti içi seçimlerin geçersiz olduğunu ilan etti ve seçim sembolü olan 'yarağı' geri çekti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

LHC to set 'judicial precedent', Peshawar High Court reserves judgment on PTI batJudge in Lahore reminds petitioner about the Supreme Court orders against election interference

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

PTI, parti sembolü konusunda Yüksek Mahkemeye başvurduPTI, başkanı Barrister Ali Gohar'ın Şubat 8 genel seçimleri için "yarasayı" alacağına olan güvenini ifade etmesi üzerine, parti sembolü konusunda Yüksek Mahkemeye başvurdu.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Auckland 2024'ü İlk Kutlayan Şehir OlduAuckland, Yeni Zelanda'nın en yüksek yapısı olan Sky Tower'dan çıkan havai fişek gösterisi ve şehir merkezindeki ışık gösterisiyle 2024'ü karşılayan ilk büyük şehir oldu.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Gazze'ye yardım ve ateşkes için görüşmeler devam ediyorU.N. Güvenlik Konseyi diplomatları, Gazze'ye insani yardımı artırmak için bir karar tasarısının oylamasını Cuma gününe kadar erteledi ve rehinelerin serbest bırakılabilmesi için savaşan İsrail ve Hamas'ın yeni bir ateşkes konusunda anlaşmalarını sağlamak için Mısır'da başka bir tur görüşme yapıldı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

İsrail, Hamas'a karşı genişleyen bir hava ve kara saldırısı başlattıİsrail güçleri, son günlerde Hamas'a karşı genişleyen bir hava ve kara saldırısıyla Gazze'deki şehirleri, kasabaları ve mülteci kamplarını bombaladı. Bu saldırı sonucunda onlarca kişi öldü ve binlerce kişi evlerinden ve barınaklardan kaçmak zorunda kaldı. Savaş şu ana kadar 20.000'den fazla Filistinliyi öldürdü ve 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık %85'ini evlerinden sürdü. Kuzey Gazze'nin büyük bir kısmı yıkıldı ve haftalardır neredeyse tamamen boşaltıldı ve diğer bölgelerden izole edildi. İsrail, Hamas'ı dağıtmaya ve 7 Ekim saldırılarının ardından militanlar tarafından hala alıkonulan 100'den fazla rehineyi geri getirmeye söz verdi. Bu saldırıda çoğunluğu sivil olan 1.200 kişi öldü. İsrail yetkilileri, ateşkes çağrılarına aldırış etmeyerek bunun Hamas için bir zafer olacağını söyledi.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »