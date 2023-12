İsrail, Hamas'a karşı genişleyen bir hava ve kara saldırısı başlattı

Israeli forces bombarded cities, towns and refugee camps across Gaza on Thursday, killing dozens of people in a widening air and ground offensive against Hamas that has forced thousands more to flee from homes and shelters in recent days. The war has already killed over 20,000 Palestinians and driven around 85% of the population of 2.3 million from their homes. Much of northern Gaza has been leveled, and it has been largely depopulated and isolated from the rest of the territory for weeks.

Many fear a similar fate awaits the south as Israel expands its offensive to most of the tiny enclave. Israel has vowed to dismantle Hamas — which is still putting up stiff resistance, even in the north — and bring back more than 100 hostages still held by the militants after their Oct. 7 attack into southern Israel. The assault killed some 1,200 people, mostly civilians.Israeli officials have brushed off international calls for a cease-fire, saying it would amount to a victory for Hama





