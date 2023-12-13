Birleşmiş Milletler, İsrail-Hamas Savaşında Ateşkes Talep Etti

Birleşmiş Milletler, İsrail-Hamas savaşında acil insani bir ateşkes talep etti. ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği bu hareket, 193 üyeli Genel Kurul'da üye ülkelerin üçte birinden fazlasının desteğini aldı. ABD, İsrail ve sekiz diğer ülke karşı oy kullandı. 153 oyla kabul edilen karar, 23 ülkenin çekimser oy kullanmasıyla alkışlar eşliğinde kabul edildi.

Filistinli BM temsilcisi Riyad Mansour, dünya genelindeki büyük Filistin yanlısı protestolara atıfta bulunarak, ABD'nin bu büyük gücü görmezden gelemeyeceğini söyledi. Genel Kurul oylamasını halkın duygusal bir tepkisi olarak nitelendirdi. "Halkımıza karşı bu saldırının sona ermesini, bu savaşın durmasını görene kadar bu yolda devam etmek kolektif görevimizdir. Hayatları kurtarmak görevimizdir" dedi ve yanında Arap elçiler duruyordu





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