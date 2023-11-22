İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında ateşkes anlaşmasını destekliyor

İsrail hükümeti, Filistin Hamas militanlarının Gazze'de rehin tutulan 50 kadın ve çocuğu serbest bırakması karşılığında dört günlük bir ateşkes anlaşmasını desteklemek için Çarşamba günü oy kullandı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, müzakereleri arabuluculuk eden Katar, ABD, İsrail ve Hamas yetkilileri bir anlaşmanın yakın olduğunu günlerdir söylüyor.
Hamas'ın, İsrail'e 7 Ekim'de saldırıya geçtiğinde 200'den fazla rehine tuttuğuna inanılıyor ve İsrail'in verilerine göre 1.200 kişi öldü. Başbakanlık Ofisi'nin bir açıklamasında, 50 kadın ve çocuğun dört gün boyunca serbest bırakılacağı ve bu süre zarfında çatışmaların duracağı belirtildi. Her 10 rehinenin daha serbest bırakılması duraklama süresini bir gün daha uzatacaktır, ancak Filistinli mahkumların serbest bırakılmasından bahsetmeden söylendi. Anlaşma öncesi müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir ABD yetkilisi, anlaşmanın 150 Filistinli mahkumun değişimi de dahil edeceğini söylemişti. İsrail hükümeti tüm rehineleri evlerine döndürmeyi taahhüt ediyor
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