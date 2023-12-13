ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze bombardımanını eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'keyfi' bombardımanı nedeniyle destek kaybettiğini ve Benjamin Netanyahu'nun değişmesi gerektiğini söyledi. Biden'ın açıklamaları, İsrail'in Gazze'deki savaşının Netanyahu'nun ele alış şekline yönelik bugüne kadarki en eleştirel sözleri oldu. Bunlar, Hamas militanlarının 7 Ekim saldırısından günler sonra İsrail liderine yönelik kelimenin ve siyasi kucaklamasının tam tersidir.

'İsrail'in güvenliği ABD'ye dayanabilir, ancak şu anda ABD'den daha fazlasına sahip. Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya, dünyanın çoğuna sahip... Ancak keyfi bombardıman nedeniyle bu desteği kaybetmeye başlıyorlar,' dedi. İsrail'in Hamas saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırıların 18.000 kişiyi öldürdüğünü, 50.000 kişiyi yaraladığını ve insani bir krize neden olduğunu Gazze yetkilileri söylüyor. Biden'ın açıklamaları, Netanyahu ile olan keskin özel görüşmelerine yeni bir pencere açtı ve ikili arasındaki derin anlaşmazlıkları yansıttı





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ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »