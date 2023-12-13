Ankaragücü Başkanı Hakeme Yumruk Atarak Tutuklandı

Türkiye'nin üst düzey futbol kulüplerinden Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, bir maçın sonunda hakeme yumruk attığı için Salı günü tutuklandı. Hakem Halil Umut Meler, Koca'nın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini polise söyledi. Tutuklama, Pazartesi akşamı Ankaragücü'nün Rizespor ile oynadığı maç sırasında şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından gerçekleşti. Yerde yatarken tekme de atan Meler, Koca'nın kendisine ve meslektaşlarına tehditler savurduğunu belirtti.

'Faruk Koca sol gözümün altına yumruk attı; yerlere düştüm. Yerdeyken diğer insanlar defalarca yüzüme ve vücudumun diğer bölgelerine tekme attılar,' dedi. 'Koca bana ve meslektaşlarıma, 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim' dedi.' Tutuklama kararı veren Türk mahkemesi, olayla ilgili diğer iki şüpheliyi de gözaltına aldı. 'Bu olay, hakemin yanlış kararları ve provokatif davranışları nedeniyle gelişti.





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