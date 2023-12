Azınlık ülkeleri fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını engelliyor

DUBAI (AFP/Reuters/Web Desk) - UN iklim görüşmelerinde azınlıkta olan bazı ülkeler, fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması konusunda artan bir uzlaşmayı engelliyor. Tehlikede olan Vanuatu'nun iklim değişikliği bakanı Ralph Regenvanu, Dubai'deki COP28 toplantısının 'kritik bir aşamada' olduğunu söyledi. Regenvanu, düşük rakımlı Pasifik ülkesinin yükselen deniz seviyeleri ve tropikal siklonlardan ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti.

'Çoğunluk burada fosil yakıt dili istiyor, bizi fosil yakıtlardan uzaklaştıran bir dil istiyor, bilime ve 1.5 derece hedefine göre hareket etme isteğini gösteren bir dil istiyor' dedi Regenvanu röportajında. 'Yani bu çoğunluğun iradesi. İlerlemeyi engelleyen azınlık ülkelerinin pozisyonunu değiştirmesi gerekiyor ve bunun üzerinde birkaç gün boyunca çalışıyoruz.' Dünya çapındaki müzakereler, küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelerin 1.5 derece Celsius altında tutmayı amaçlayan bir anlaşma yapmaya çalışıyor





OPEC Üyeleri Fosil Yakıtların Azaltılması Konusunda Anlaşmaya Karşı ÇıkıyorOPEC üyeleri, COP28 iklim anlaşmasında fosil yakıtların 'azaltılması' konusunda dil kullanılmasına karşı çıkıyor. Bu, zirvenin 30 yıl sonra ilk kez petrol ve gazın geleceği konusunu ele alıp alamayacağı konusundaki mücadeleyi vurguluyor.

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı Dubai'de BaşlıyorDubai'de Birleşmiş Milletler iklim konferansı, ülkelerin küresel ısınma konusunda hareket hızını artırması ve fosil yakıtları kademeli olarak kaldırması çağrısıyla Perşembe günü başlıyor.

Çin, CITIC Group'un başını döviz regülatörü olarak atamaya hazırlanıyorÇin, ekonomi ve piyasalar için artan zorluklarla karşı karşıya kalırken, deneyimli bir banker ve devlete ait finansal konglomera CITIC Group'un başı olan Zhu Hexin'i döviz regülatörünün yeni başkanı olarak atamaya hazırlanıyor.

Pakistan, Ukrayna'ya silah satmadıPakistani PM Denies Arms Sales to Ukraine “Pakistan's caretaker prime minister has said his country did not sell weapons for use by Ukraine in its war with Russia, calling reports of such sales a 'confusion.' anwaar_kakar

Kuzey Kore, Güney Sınırına Daha Güçlü Silahlı Kuvvetler KonuşlandıracakKore Kuzeyi, Güney ile olan sınırında daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni silahlar konuşlandıracağını açıkladı. Bu açıklama, Güney Kore'nin Pyongyang'ın casus uydusunu fırlatmasına tepki olarak, iki Kore arasındaki 2018 askeri anlaşmanın bir kısmını askıya almasının ardından geldi.

Kuzey Kore, casus uyduyu yörüngeye yerleştirdiKuzey Kore, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının 'küstah bir ihlali' olarak nitelendirilen bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Devlet destekli haber ajansı KCNA'ya göre, salı gecesi Kuzey Phyongan eyaletinden fırlatılan bir roket, belirlenen rotada uçarak 'Malligyong-1' keşif uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

