Argentina, ekonomik krizi çözmek için önlemler açıkladı

Argentina, yeni Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun açıkladığı önlemler paketiyle, ülkenin onlarca yıldır yaşadığı en kötü krizi çözmeyi hedefleyen ekonomik şok tedavisi uygulayacak. Caputo, kısa vadede acı verici olacağını ancak mali açığı azaltmak ve üç haneli enflasyonu düşürmek için gereklilik olduğunu belirtti. Caputo, ülkenin 123 yılının 113'ünde mali açık yaşadığını ve bu durumun ekonomik sorunların nedeni olduğunu söyledi.





İsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde faaliyet gösteriyorİsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde Hamas militanlarını yok etmek için faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Çin Hükümeti, 2022 için Ekonomik Büyüme Hedeflerini BelirleyecekÇin hükümeti danışmanları, iş yaratmayı ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini sürdürmeyi amaçlayan Pekin'in gelecek yıl için ekonomik büyüme hedeflerini yüzde 4,5 ile 5,5 arasında öneriyor.

Çin Hükümeti Danışmanları, 2022 İçin Ekonomik Büyüme Hedeflerini ÖneriyorÇin hükümeti danışmanları, iş yaratmayı ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini sürdürmeyi amaçlayan Pekin'in gelecek yıl için ekonomik büyüme hedeflerini yıllık politika yapıcılar toplantısına sunacaklar.

Google, Nevada'daki Veri Merkezlerini Karbonsuz Elektrikle BesliyorGoogle, Nevada'daki veri merkezlerini beslemek için karbonsuz elektrik üreten gelişmiş bir jeotermal proje başlattığını duyurdu.

İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında ateşkes anlaşmasını destekliyorİsrail hükümeti, Filistin Hamas militanlarının Gazze'de rehin tutulan 50 kadın ve çocuğu serbest bırakması karşılığında dört günlük bir ateşkes anlaşmasını desteklemek için oy kullandı.

Argentina elects right-wing libertarian Milei as presidentArgentina elected right-wing libertarian Javier Milei as its new president on Sunday, rolling the dice on an outsider with radical views to fix an economy battered by triple-digit inflation, a looming recession and rising poverty.

