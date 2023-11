ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek

U.S. President Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile bir yıl aradan sonra ilk kez görüşüyor. İkili, askeri çatışmalar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yapay zeka konularında süper güçler arasındaki gerilimi hafifletebilecek görüşmeler yapacak. Pasifik'in her iki tarafındaki yetkililer, Biden ve Xi'nin Tayvan, Güney Çin Denizi, İsrail-Hamas savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Kuzey Kore ve insan hakları konularını görüşeceğini belirtti.

İki liderin uzun süredir çözülemeyen anlaşmazlıkları çözememesi nedeniyle beklentiler düşük tutuldu. Biden ve Xi, San Francisco'ya Salı günü geldi ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında buluşacaklar. 21 ülkeden liderler ve onları etkilemek için San Francisco'ya gelen yüzlerce CEO, Çin'in ekonomik zayıflığı, Pekin'in komşularıyla olan toprak anlaşmazlıkları ve ABD'yi müttefiklerinden ayıran Orta Doğu çatışmasıyla karşı karşıya geliyor

