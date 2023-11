Çin, CITIC Group'un başını döviz regülatörü olarak atamaya hazırlanıyor

Çin, ekonomi ve piyasalar için artan zorluklarla karşı karşıya kalırken, deneyimli bir banker ve devlete ait finansal konglomera CITIC Group'un başı olan Zhu Hexin'i döviz regülatörünün yeni başkanı olarak atamaya hazırlanıyor. Kaynaklardan biri, Zhu'nun Döviz İdaresi (SAFE) başkanlığına atanmasının bu hafta içinde duyurulması bekleniyor. 55 yaşındaki Zhu, aynı zamanda döviz regülatörünü denetleyen Çin Halk Bankası'nın bir yardımcı valisi olarak da atanacak.

Üç kaynak, Çin Komünist Partisi'nin sözde merkezi örgüt departmanının geçen hafta Zhu üzerinde uygunluk kontrolleri yaptığını belirtti. PBOC, SAFE ve CITIC (CITIC.UL) temsilcileri, Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Reuters, parti'nin merkezi örgüt departmanı ve Zhu'ya ulaşamadı





