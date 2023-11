İsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde faaliyet gösteriyor

Israel, Filistin Hamas militanlarını yok etmek için yürüttüğü kampanyada, silah depoladığını ve binaların altında bir komuta merkezi işlettiğini söylediği Gazze'nin en büyük hastanesinde faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail askerleri Çarşamba günü erken saatlerde Al Shifa hastanesine girdi ve gün boyunca arama çalışmalarını derinleştirdi.

Ordu, hastane kompleksi içindeki açıklanmayan bir binadan ele geçirildiğini söylediği otomatik silahlar, el bombaları, mühimmat ve zırhlı yeleklerin yer aldığı bir video yayınladı. Ordu sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, Çarşamba akşamı yapılan bir basın toplantısında, "Askerler, hastaneyi hassas, istihbarat temelli bir şekilde aramaya devam ediyor. Hastanede daha fazla bilgi toplamak, ek varlıklar keşfetmek ve hastane içindeki terör faaliyetlerini ortaya çıkarmak için bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi. Ordu, Çarşamba günü Al Shifa'da herhangi bir tünel girişi bulunduğundan bahsetmedi. Daha önce Hamas'ın hastanenin altında bir tünel ağı inşa ettiğini söylemişti

