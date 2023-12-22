Gazze'ye yardım ve ateşkes için görüşmeler devam ediyor

U.N. Güvenlik Konseyi diplomatları, Gazze'ye insani yardımı artırmak için bir karar tasarısının oylamasını Cuma gününe kadar erteledi ve rehinelerin serbest bırakılabilmesi için savaşan İsrail ve Hamas'ın yeni bir ateşkes konusunda anlaşmalarını sağlamak için Mısır'da başka bir tur görüşme yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail ve Hamas'ın insani yardım sevkiyatı için "tüm mevcut yolların" kullanılmasını talep eden değiştirilmiş bir öneriyi destekleyebileceğini söylemesine rağmen, U.

N. oylaması ertelendi. Diplomatik çabalar devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar İsrail'in kuzeyinde ve güneyinde yoğunlaştı ve Hamas'ın Perşembe günü İsrail'in ticari başkenti Tel Aviv'e roket saldırıları gerçekleştirdiği yetkililer tarafından belirtildi. Irak'ın Kataeb Hezbollah adlı örgütü, İsrail'in Eilat kentine düzenlediği saldırının sorumluluğunu bir Telegram açıklamasında üstlendi. İsrail'den henüz bir yorum yapılmadı





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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes talebini veto ettiAmerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Filistin militan grubu Hamas arasındaki savaşta derhal insani bir ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önerisini veto etti ve müttefikini korurken diplomatik olarak Washington'ı izole etti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Gazze'de rehin tutulan 16 kişi İsrail'e teslim edildiGazze'de rehin tutulan 16 kişi, İsrail yetkililerine Çarşamba günü teslim edildi. İsrail ve Filistin militan grubu Hamas arasındaki Gazze savaşının ikinci ve son gününde, Kızılhaç ve diğer yetkililer tarafından açıklanan uzatılmış bir ateşkes sırasında, siviller Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim edildi ve İsrail'e araçlarla götürüldü.

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Hamas, rehineleri serbest bıraktı ve İsrail hapishaneden Filistinlileri serbest bıraktıHamas, Gazze'de 24 rehineyi serbest bıraktı ve İsrail, dört günlük ateşkesin ilk aşamasında 39 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim saldırısında neredeyse 240 kişinin kaçırılmasıyla sarsıldı ve savaşı tetikledi. 13 İsrailli kadın ve çocuk, Gazze'den özgür olarak çıktığında sevinçle karşılandı. Çoğu 70'li veya 80'li yaşlardaydı ve en küçüğü 2 yaşındaydı. Ayrıca Tayland'dan 10 kişi ve Filipinler'den bir kişi serbest bırakıldı. Gazze'de, ateşkesin cuma sabahı başlamasıyla, sürekli İsrail bombardımanından bunalan ve umutsuz olan 2.3 milyon Filistinli için ilk sessizlik geldi. Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırıları da durdu. Anlaşma kapsamında vaat edilen gıda, su, ilaç ve yakıt tedariki Gazze'ye ulaşmaya başladı. BM yetkilileri, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukanın açlıkla karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Gaza'da İnsani Kriz Derinleşiyorİsrail güçleri, Gazze'deki Hamas'a karşı hava ve kara saldırısı başlattı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, o zamandan beri en az 16.015 Filistinli öldü. İsrail'in verilerine göre, Hamas'ın İsrail'e saldırısında ise 1.200 kişi öldü. Yardım kuruluşları, Gazze'de insani bir felaketin saat geçtikçe kötüleştiğini ve 2.3 milyon kişinin evsiz ve küçük bir sahil kuşatma bölgesinde yiyecek, su, tıbbi bakım, yakıt veya güvenli barınak olmadan sıkışıp kaldığını uyarıyor. Temel altyapının tahrip olması, telefon ve internet hizmetlerinin sık sık kesintiye uğraması ve birçok sağlık istatistikçisinin öldürülmesi veya kaybolması nedeniyle, Gazze sağlık otoritelerinin ölü sayısını doğru bir şekilde takip etmeye devam edememe endişesi artıyor. Savaşın ilk altı haftasında, Gazze'deki hastane morgları, verileri Al Shifa Hastanesi'ndeki sağlık bakanlığının ana toplama merkezine gönderdi.

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Hamas, 12 Rehineyi Serbest Bıraktı ve İsrail 30 Filistinli Mahkumu Serbest BıraktıHamas, İsrail ile Gazze savaşındaki altı günlük ateşkesin beşinci gününde, 12 daha fazla rehineyi serbest bıraktı ve İsrail 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze bombardımanını eleştirdiABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'keyfi' bombardımanı nedeniyle destek kaybettiğini ve Benjamin Netanyahu'nun değişmesi gerektiğini söyledi. Biden'ın açıklamaları, İsrail'in Gazze'deki savaşının Netanyahu'nun ele alış şekline yönelik bugüne kadarki en eleştirel sözleri oldu.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »